В Подмосковье собака растерзала четырехлетнюю девочку

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В одном из СНТ Солнечногорского городского округа собака породы акита-ину набросилась на четырехлетнюю девочку, сообщает издание «МК».
Питомец выбежал на улицу из-за того, что хозяйка не закрыла ворота. В этот момент на соседнем участке во дворе находилась маленькая девочка.
Пострадавшая получила серьезные травм и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Прежде сообщалось, что в российском регионе алабай атаковал четырех человек. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Пострадавшая получила серьезные травм и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Прежде сообщалось, что в российском регионе алабай атаковал четырех человек. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова