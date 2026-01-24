В Мурманской области открыли дело по факту отключения электричества
По факту отключения электроснабжения в ряде населенных пунктов Мурманской области возбудили уголовное дело. Об этом 23 января сообщили в телеграм-канале регионального СУ СК России.
Уточняется, что дело ведут по статье о халатности. По предварительной версии следствия, из-за несвоевременных действий должностных лиц сетевой организации по обслуживанию линий и реагированию на аварийные ситуации произошло резкое падение напряжения, что привело к массовому отключению потребителей в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, включая объекты критической инфраструктуры.
В СК заявили о формировании следственной группы. На месте работают следователи и криминалисты. Им предстоит оценить, насколько своевременно и эффективно принимались меры по содержанию электросетей и устранению последствий аварий.
Ранее в этот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о введении режима повышенной готовности на фоне аварийных ситуаций, возникших из‑за неблагоприятных погодных условий, и провел заседание оперативного штаба.
Ранее в Приморье авария на подстанции оставила без электричества три тысячи человек.
