В Москве обнаружили изрезанных ножом мужчину и женщину в подъезде жилого дома
В московской квартире на Богородском Валу нашли мужчину и женщину с ножевыми ранениями и множественными травмами. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии правоохранителей, раненых обнаружили в тамбуре подъезда соседи.Речь идёт о 63-летнем Бабкене К. и 37-летней Людмиле Ч., которые несколько лет назад приобрели квартиру в этом доме. Оба получили тяжёлые повреждения, характер которых устанавливают эксперты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют все возможные версии нападения, включая бытовой конфликт и преступление, совершённое третьими лицами.
