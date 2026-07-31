Пятилетнего мальчика нашли в резервуаре с навозом

31 июля 2026, 17:35

G1: Пятилетнего мальчика из Бразилии нашли в резервуаре с навозом

Фото: istockphoto/alicjane

В штате Бразилии завершились поиски пятилетнего Жуана Габриэла Феррейры дус Сантуса. Его останки обнаружили неподалеку от места проживания семьи, сообщает портал G1.