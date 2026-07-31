Пятилетнего мальчика нашли в резервуаре с навозом
В штате Бразилии завершились поиски пятилетнего Жуана Габриэла Феррейры дус Сантуса. Его останки обнаружили неподалеку от места проживания семьи, сообщает портал G1.
Ребенок проживал с родителями на территории птицефермы, где они работают. 26 июля мальчик вышел на улицу, чтобы воспользоваться уличным туалетом, и не вернулся. Сразу после этого организовали поисковые мероприятия.
Тело пропавшего нашли 28 июля в резервуаре, предназначенном для хранения навоза. Как установили следователи, ребенок находился в воде, скопившейся поверх пленки, которой укрыли органические отходы. Глубина воды в месте обнаружения достигала двух метров.
Отмечается, что территорию вокруг резервуара огородили, однако в изгороди имелся проем, достаточный для того, чтобы ребенок мог проникнуть внутрь. Вместе с тем правоохранительные органы не исключают и криминальную версию произошедшего. В настоящее время расследование обстоятельств трагедии продолжается.
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