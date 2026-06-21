В Бразилии объявили угрозу инопланетного вторжения

21 июня 2026, 01:21

Жителям Бразилии разослали предупреждение об инопланетном вторжении

Фото: istockphoto/ursatii

Миллионы жителей Бразилии получили ложные экстренные оповещения, в которых говорилось о грядущем вторжении инопланетян. Об этом пишет РБК.