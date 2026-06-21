В Бразилии объявили угрозу инопланетного вторжения
Миллионы жителей Бразилии получили ложные экстренные оповещения, в которых говорилось о грядущем вторжении инопланетян. Об этом пишет РБК.
Некоторые уведомления сопровождались громким звуковым сигналом, который перекрывал другие оповещения на смартфонах. Одно из сообщений содержало призыв «защитить себя» от вторжения внеземной цивилизации: «Берегитесь: ИНОПЛАНЕТНАЯ АТАКА. Люди, мы прибыли».
Секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф пояснил, что причиной инцидента стала хакерская атака на государственную систему экстренного оповещения населения.
Пресс‑служба Национальной гражданской обороны уточнила детали. Как выяснилось, платформа Defesa Civil Alerta была отключена в 1:30 ночи в субботу (20 июня). В официальном заявлении указано, что сигнал отправил человек, не имеющий отношения к ведомству.
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