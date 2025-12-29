Российские врачи спасли двухлетнего ребёнка, проглотившего саморез
Двухлетний ребёнок в Балаково Саратовской области проглотил саморез. Об этом информирует пресс-служба Балаковской городской клинической больницы.
Через час после происшествия родители доставили мальчика в медучреждение. Врачи провели обследование. Рентген показал наличие металлического предмета в желудочно-кишечном тракте малыша.
Специалисты выполнили срочную эндоскопическую операцию. Во время процедуры они обнаружили саморез на входе в двенадцатиперстную кишку. Хирурги аккуратно подтянули предмет обратно в желудок, а затем извлекли его через пищевод.
Саморез находился в ЖКТ шляпкой вниз, поэтому стенки желудочно-кишечного тракта не получили повреждений. Мать мальчика отказалась от дальнейшего стационарного лечения. Медики выписали малыша под амбулаторное наблюдение.
Накануне врачи нашли ребёнка в животе у женщины во время удаления огромной кисты.
Читайте также: