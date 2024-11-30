Пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца

Фото: istockphoto/mactrunk
В Брянской области пятилетний ребёнок угодил в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами. Мальчик пострадал, пытаясь защитить мать от пьяного отца, когда тот начал её бить.
Семейная драма произошла в городе Унеча, сообщает телеграм-канал Baza. 27-летний Николай пришёл домой с работы, изрядно выпил, после чего разозлился на пятилетнего сына. Мальчишка бегал по квартире и никак не хотел ложиться спать. Родитель завёл ребёнка в комнату и принялся орать на него.
На защиту сына пришла мама, и тогда Николай переключился на неё. Но руганью он не ограничился, а сбил женщину с ног и начал её душить. Тут уже не выдержал сам мальчик: он бросился на отца, защищая мать, но, конечно, силы были не равны. Мужчина бил ребёнка по лицу, попе и спине.
Когда отец угомонился, женщина выгнала его из дома, а сама повезла ребёнка в больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушибы челюсти и кровоподтёки по всему телу. Мать зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку. Несмотря на случившееся, мальчик говорит, что скучает по отцу.
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На защиту сына пришла мама, и тогда Николай переключился на неё. Но руганью он не ограничился, а сбил женщину с ног и начал её душить. Тут уже не выдержал сам мальчик: он бросился на отца, защищая мать, но, конечно, силы были не равны. Мужчина бил ребёнка по лицу, попе и спине.
Когда отец угомонился, женщина выгнала его из дома, а сама повезла ребёнка в больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушибы челюсти и кровоподтёки по всему телу. Мать зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку. Несмотря на случившееся, мальчик говорит, что скучает по отцу.
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Александр Бойцов