Женщина избила четырёхлетнюю дочь и похвасталась синяками перед подругой

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28-летняя Ольга из Прокопьевска прислала подруге видео, на котором мать хвастается как избила свою четырёхлетнюю дочь, проинформировал Телеграм-канал 112.
Женщина избила ребёнка за то, что та не съела сало, которое мать подала на ужин.
В голосовых сообщениях Ольга поделилась с подругой, что ненавидит собственную дочь и хочет сдать её в детдом из-за плохого поведения.
Ещё она запугивала ребёнка, говоря, что умрёт, если та будет вести себя плохо. Подруга Ольги передала, что женщина и сама выросла без семьи в детском доме.
Ольга воспитывает ребёнка сама. Знакомые говорили, что женщина ведёт асоциальный образ жизни. Избившую девочку мать уже задержали, а против неё возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).
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В голосовых сообщениях Ольга поделилась с подругой, что ненавидит собственную дочь и хочет сдать её в детдом из-за плохого поведения.
«Я ее просто ненавижу, это просто не моя дочь», — говорила мать.
Ещё она запугивала ребёнка, говоря, что умрёт, если та будет вести себя плохо. Подруга Ольги передала, что женщина и сама выросла без семьи в детском доме.
«Я, когда увидела видео, подумала: «Как же так? Ты ведь сама в детдоме выросла», — обратила внимание женщина.
Ольга воспитывает ребёнка сама. Знакомые говорили, что женщина ведёт асоциальный образ жизни. Избившую девочку мать уже задержали, а против неё возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).
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Ольга Енгалычева