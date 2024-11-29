Истязал и кормил стиральным порошком: отчим из Кузбасса полгода пытал 12-летнего пасынка, подробности

Задержанный за истязание пасынка в Кемеровской области (Фото: СУ СК России по Кемеровской области)
В Кемеровской области арестован отчим, который жестоко издевался над 12-летним школьником. Он выгонял ребенка на холодную веранду и наносил побои, из-за которых лицо мальчика сильно повреждено. Подробности – в материале «Радио 1».
В Кузбассе мужчина полгода издевался над пасынком
В Прокопьевске Кемеровской области 26 ноября пропал 12-летний мальчик. Кирилл вышел из дома и не вернулся, а на следующий день не объявился снова. Его мать подала заявление о пропаже только спустя сутки. Начались поиски, в которых участвовали правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Были осмотрены заброшенные здания, лесопарки и даже колодец рядом с домом, но мальчика нигде не нашли. Опрос знакомых семьи также не дал результатов.
28 ноября мальчика нашли. Всё это время он прятался в магазине. На нем была та же одежда, в которой он вышел из дома — шапка, толстовка и жилетка, но без куртки. Ребенок рассказал, что сначала зашел в супермаркет, чтобы погреться, а затем остался на ночь. Он спрятался за коробками в молочном отделе и питался тем, что удавалось взять с прилавков.
Кирилл прятался от своего жестокого отчима
Оказалось, что 12-летний школьник сбежал из дома из-за жестокого обращения отчима. Новый муж матери Кирилла полгода «воспитывал» Кирилла своими методами – выгонял на ночь на холодную веранду и жестоко избивал. Бил так, что лицо мальчишки напоминает месиво. Порванную губу изверг пытался сшить сам. Отчима-изувера задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».
Позже суд удовлетворил запрос следствия о задержании подозреваемого и его содержании в следственном изоляторе до 27 января 2025 года.
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Мать была в курсе издевательств, но не предприняла никаких действий. Ребенок не ходил в школу около двух лет. Не выдержав постоянных унижений, он сбежал из дома.
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