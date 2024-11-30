Мужчина на первом свидании сломал кадык сыну своей новой пассии

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Во время первой встречи с новой знакомой 41-летний мужчина сломал кадык её сыну. Молодой человек задохнулся и умер на месте.
Кирилл из города строитель в Белгородской области познакомился с 50-летней Оксаной в интернете, сообщает телеграм-канал SHOT. На первое свидание мужчина пригласил даму сразу к себе домой. Вероятно, рассчитывая на последующие серьёзные отношения, Оксана пришла в гости со своим 27-летним сыном Николаем.
Беседа как-то сразу не задалась, Кирилл нервничал, присутствие парня ему явно было не по душе. В итоге около двух часов ночи между мужчинами вспыхнул конфликт, словесная перепалка быстро переросла в драку. Более крепкий физически Кирилл повалил молодого противника на пол, надавил ему коленом на горло и сломал кадык. Молодой человек скончался от удушья на месте.
Кирилла задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее мужчина уже был судим за наркотики. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Беседа как-то сразу не задалась, Кирилл нервничал, присутствие парня ему явно было не по душе. В итоге около двух часов ночи между мужчинами вспыхнул конфликт, словесная перепалка быстро переросла в драку. Более крепкий физически Кирилл повалил молодого противника на пол, надавил ему коленом на горло и сломал кадык. Молодой человек скончался от удушья на месте.
Кирилла задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее мужчина уже был судим за наркотики. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов