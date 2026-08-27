Пятилетний ребенок проглотил слиток золота

27 августа 2026, 21:59

SCMP: В Китае пятилетняя из пятилетней девочки вытащили золотой слиток

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Пекине врачи успешно провели экстренную операцию пятилетней девочке, которая случайно проглотила золотой слиток во время игры. Об этом стало известно 27 августа.