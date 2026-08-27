Пятилетний ребенок проглотил слиток золота
В Пекине врачи успешно провели экстренную операцию пятилетней девочке, которая случайно проглотила золотой слиток во время игры. Об этом стало известно 27 августа.
Как сообщает South China Morning Post, инцидент произошел, когда ребенок играл с предметом длиной около четырех сантиметров и весом примерно 50 граммов. Родители обратились в больницу спустя шесть часов после происшествия, когда инородное тело так и не вышло естественным путем.
Медики приняли решение не медлить: существовал риск, что золото могло застрять в пищеварительном тракте, вызвав разрывы тканей или внутреннее кровотечение. В ходе срочной эндоскопии хирурги ввели через горло ребенка гибкий зонд с миниатюрной камерой.
Прибор позволил обнаружить слиток в полости желудка — всего через несколько минут врачи аккуратно извлекли его. Девочка не пострадала, ее состояние быстро пришло в норму, и она уже восстанавливается после процедуры.
Читайте также: