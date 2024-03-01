Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за желания съесть печенье

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Пятилетняя петербурженка попала в реанимацию после того, как захотела съесть печенье около газовой плиты. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания рассказал, что что девочка потянулась на полку за печеньем и задела платьем включенную конфорку. В медицинское учреждение ребенка доставили с ожогами подбородка, шеи, груди, живота, левого бедра второй и третьей степени.
Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.
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