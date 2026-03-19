Пятилетняя девочка провалилась в открытый колодец во время прогулки
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после падения пятилетней девочки в открытый люк. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, ребёнок получил серьёзные травмы.
Инцидент произошёл вечером 15 марта в посёлке Двуречье. Семья собиралась на прогулку. Тринадцатилетний брат пострадавшей и младшая сестра вышли на улицу немного раньше родителей.
Через несколько минут в квартиру вбежал друг подростка и сообщил, что девочка упала в открытый люк. Отец сразу выбежал на улицу, спустился в колодец и вместе с прохожим извлёк ребёнка на поверхность.
Родители не дозвонились в скорую и сами повезли дочь в больницу. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану головы. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
