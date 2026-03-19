Трёхлетняя девочка искупалась в бассейне отеля и лишилась кишечника
Семья из США столкнулась с чрезвычайным происшествием во время отдыха в Мексике. Как сообщает издание PerthNow, трёхлетняя Палома Куатрини получила серьёзные травмы из-за неисправности сливной системы в отеле.
В последний день отпуска девочка искупалась в неглубоком бассейне. Решётка сливного отверстия оказалась расшатанной, и ребёнка затянуло в сток мощным потоком воды. Отец попытался помочь, но не смог этого сделать из-за сильного давления.
На то, чтобы перекрыть воду, у персонала ушло около двух минут. Медики диагностировали у малышки выпадение кишечника. Врач сообщил матери, что девочка лишилась тонкой кишки. Четвёртый день рождения Палома встретила в больнице Питтсбурга.
Хирург Джеффри Бонд провёл три операции и соединил оставшийся участок тонкой кишки с толстой, однако орган для переваривания пищи у девочки отсутствует. Теперь каждую ночь ребёнка подключают к аппарату для подачи питательных веществ. Подобные травмы обычно имеют летальный исход.
