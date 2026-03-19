Муж десятки раз ударил ножом 20-летнюю беременную жену из-за денег
В Индии 20-летнюю видеоблогершу Гандхам Вайшнави убил муж из-за денег. Как пишет The Times of India, трагедия произошла в Хайдарабаде.
Родственники нашли девушку в луже крови с множественными ножевыми ранениями. Полиция арестовала 24-летнего Харибабу.
К убийству 20-летней Вайшнави оказались причастны родственники её мужа. По версии следствия, мать и братья убийцы настраивали его против беременной супруги и требовали от неё дополнительное приданое, что в итоге привело к нападению.
Отец погибшей рассказал, что пара заключила брак по любви 29 мая 2025 года. После свадьбы семья жениха не пустила их в дом, поэтому молодожёны жили у родителей невесты. У погибшей было 50 тысяч подписчиков на YouTube, где она вела семейный блог.
Читайте также: