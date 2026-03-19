В Пушкине кроссовер влетел в остановку и сбил женщину и двух девочек-двойняшек

Фото: Istock/Anton Novikov

В Пушкине на перекрёстке Оранжерейной и Ленинградской улиц произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает 78.ru.



Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил остановку общественного транспорта. В момент удара там находились люди.

Кроссовер сбил 44-летнюю гражданку и её двух десятилетних дочерей-двойняшек. От мощного удара одна из девочек получила серьёзные травмы, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Второй ребёнок и сама женщина тоже сильно пострадали.

Водитель иномарки отделался незначительными травмами. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГАИ. Движение на участке ограничено, инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Воронежем три человека погибли при столкновении автомобилей.

Ольга Щелокова

