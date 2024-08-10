В Магаданской области мужчину обвинили в истязании 13-летнего пасынка

Фото: Фотобанк Московской области
В Магаданской области следователи обвиняют мужчину в истязании и угрозе убийством тринадцатилетнему пасынку. Об этом сообщает региональный СУСК РФ.
По информации следствия, обвиняемый с марта 2023 года по июнь 2024 года проживал вместе с женщиной и ее сыном в поселке Усть-Омчуг Тенькинского района. Мужчина испытывал к ребенку неприязнь и относился к нему жестоко, причиняя физические и психологические страдания.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, следователи просят суд избрать его меру пресечения в виде заключения под стражу.
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«С целью повлиять на дачу подростком показаний при рассмотрении гражданского иска о лишении его матери родительских прав, 5 августа 2024 года мужчина высказал в адрес 13-летнего пасынка угрозы убийством и физической расправой», — добавили в следственном комитете.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, следователи просят суд избрать его меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Диана Аванесян