Пострадавший при массированной атаке БПЛА на Липецкую область умер в больнице

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В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке БПЛА на Липецкую область, которая произошла ночью, 9 августа. Об этом сообщает правительство региона в своем телеграм-канале. Погибшему было 27 лет.
Отмечается, что у мужчины было осколочное проникающее ранение головы, после операции медики согласовывали его лечение с коллегами из института Бурденко.
По информации областного правительства, сейчас в реанимации остается один человек, пострадавший от атаки БПЛА, врачи оценивают его состояние как тяжелое и делают все возможное.
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«К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.
По информации областного правительства, сейчас в реанимации остается один человек, пострадавший от атаки БПЛА, врачи оценивают его состояние как тяжелое и делают все возможное.
«Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает», — указано в публикации.Читайте также:
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Данил Пономарев