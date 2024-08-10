Пострадавший при массированной атаке БПЛА на Липецкую область умер в больнице

В трех регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с 9 августа вводится режим контртеррористической операции (КТО). Как объясняет Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение принято в связи с предпринятой Киевом «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России. Что известно на данный момент об обстановке в ​приграничных регионах и детали режима КТО – в материале «Радио 1».