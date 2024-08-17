Пятилетняя внучка ужаснула россиянку страшными рассказами о сексуальных играх с отчимом и мамой

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Жительница Казани пытается склонить к интиму свою пятилетнюю дочь. Об этом рассказала бабушка ребенка, передает Телеграм-канал Mash Iptash.
Длительное время мать не интересовалась ребенком, и воспитанием занималась бабушка, проживающая в Кемеровской области. Недавно горе-мать объявилась и увезла девочку в Казань, где живёт с приезжим из Таджикистана. При очередной встрече с бабушкой малышка рассказала, что мужчина пристаёт к ней, трогает, целует, снимает на камеру, а мать этому потворствует. Кроме того, саму девочку мать избивала и кормила мылом.
В телефоне женщины обнаружили снимки дочери, которые якобы отправлялись другим людям. Однако насилия над ребенком медики не зафиксировали.
Увезти внучку в Кемеровскую область обратившейся к изданию бабушке не позволяют, поскольку мать пишет заявления о похищении. Как заявляет женщина, мать пытается сделать из девочки психически больную, чтобы ее рассказам больше не верили.
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В телефоне женщины обнаружили снимки дочери, которые якобы отправлялись другим людям. Однако насилия над ребенком медики не зафиксировали.
Увезти внучку в Кемеровскую область обратившейся к изданию бабушке не позволяют, поскольку мать пишет заявления о похищении. Как заявляет женщина, мать пытается сделать из девочки психически больную, чтобы ее рассказам больше не верили.
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Алина Юрчак