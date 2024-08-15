Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет

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Суд назначил десять лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. На судебном заседании жительница Анапы полностью признала вину.
Напомним, в августе прошлого года Наталья Рекина решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного ребенка. После чего она попыталась совершать самоубийство, однако не успела, так как в квартиру вбежали ее родители. Убийцу госпитализировали, малыша спасти не удалось.
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