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Жительница Анапы, воткнувшая нож в грудь трехмесячного сына, получила 10 лет

15 августа 2024, 19:44
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Суд назначил десять лет колонии общего режима жительнице Анапы за убийство трёхмесячного сына, которому она воткнула в грудь нож. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.


Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. На судебном заседании жительница Анапы полностью признала вину.

Напомним, в августе прошлого года Наталья Рекина решила совершить самоубийство. Считая, что после её смерти ребёнок никому не будет нужен, она воткнула нож в грудь трехмесячного ребенка. После чего она попыталась совершать самоубийство, однако не успела, так как в квартиру вбежали ее родители. ​Убийцу госпитализировали, малыша спасти не удалось.

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«Ударил, сорвал одежду и смеялся»: наемники из Франции изнасиловали россиянку в Харькове
15 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

С начала СВО на территории Украины на стороне ВСУ участвуют в военных действиях иностранные наемники. Они не раз были замечены в разного рода бесчинствах: пытках пленных, мародерстве, убийстве мирных жителей. Очередное чудовищное преступление совершили наемные убийцы из Франции. Они ворвались в дом к жительнице Харьковской области и изнасиловали ее. Об обстоятельствах дела расскажет редакция «Радио 1».

Изнасилование мирной жительницы


Два французских наёмника, которые служат в ВСУ, ворвались ночью в дом к жительнице села Глубокое Харьковской области и изнасиловали ее. Трагедия произошла в мае этого года. Оба наемника говорили на французском языке, на просьбы женщины оставить ее в покое они не реагировали. Один из мужчин достал пистолет, пригрозил ей и заставил молчать.

«Он (один из боевиков) ударил меня по лицу, достал пистолет и показал пальцем, чтобы я молчала. Они сорвали с меня всю одежду и потом... Потом они ушли», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, она даже поцарапала одного из насильников, но тот в ответ лишь смеялся. В момент издевательств один их боевиков встал на женщину и удерживал ее. После того, как все закончилось и французы покинули дом, пострадавшая спустилась в подвал, где находилась до тех пор, пока ее не спасли российские военные.

Фото: iStock/breakermaximus

Кем оказались французы-насильники


Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что одним из насильников мирной жительницы оказался французский гражданин Баррат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. До участия в СВО он воевал в Сирии и Ираке на стороне курдских формирований. Во Франции мужчина прежде был привлечен к ответственности за насилие в отношении жены.

В России в отношении боевика возбудили уголовное дело по двум статьям: «Наёмничество» и «Изнасилование». Ему грозит пожизненное заключение. Личность второго боевика в настоящее время устанавливается.


Наемник из Франции покинул ряды ВСУ


Вскоре после совершения изнасилования Баррат разместил у себя в социальных сетях пост о том, что покидает Украину. Свое решение он не объяснил, заявив лишь, что пришло время «отдохнуть от войны».

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В Москве напавшего на российскую полицейскую гражданина США отправили в СИЗО
15 августа 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Американец, напавший на сотрудника полиции в Москве, отправится в СИЗО, сообщили в пресс-службе судов обшей юрисдикции. Известно, что фигуранта зовут Джозеф Татер. Накануне сообщалось, что его задержали за хулиганство. Кроме того, мужчина отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок два месяца», — сказано в публикации.

Таким образом иностранец проведет в заключении до 14 октября. Защите и подсудимому отказали в ходатайстве о мере пресечения, которая не связана с нахождением под стражей.

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#суд
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Стала известна судьба пилотов разбившегося Ту-22М3 под Иркутском
Все члены экипажа разбившегося Ту-22М3 под Иркутском выжили
15 августа 2024, 18:51

Фото: iStock/dzika_mrowka

Все четыре члена экипажа потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 успели катапультироваться. Их уже нашли, все они живы. Об этом сообщает Shot.
Экипаж смог увести падающий самолёт от жилой застройки. Он рухнул примерно в одном км от ближайшего частного дома. Трое летчиков катапультировались, последним же падающее воздушное судно покинул командир. Он и пострадал сильнее остальных. Всех членов экипажа успешно обнаружили, они живы. У двух из них диагностировали множественные ушибы, у двух других – переломы.

Известно, что бомбардировщик летел с аэродрома Белая. Он загорелся в воздухе и рухнул на землю. Пожар сейчас ликвидируют сотрудники МЧС. Местные сообщают, что уже после падения на месте обломков были взрывы.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.

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#крушение
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В Петербурге сгорели три автобуса
МЧС: на Днепропетровской улице Петербурга целиком сгорели три автобуса
15 августа 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Три автобуса целиком сгорели на Днепропетровской улице Петербурга, сообщили в МЧС.
«Пятнадцатого августа в 16:43 поступило сообщение о пожаре по адресу... Днепропетровская улица, дом 63. Полностью сгорели три автобуса», — сказано в публикации.

Сведений о пострадавших нет, пламя огнеборцы ликвидировали в 17:18. По указанному адресу расположена стоянка автомобилей.

Ранее в ведомстве сообщали о горении мансарды административного здания в Казани. Пожар происходил на площади в 750 квадратных метров.

До этого сообщалось о пожаре на территории люберецкого завода. Пожарные тушили возгорание в помещении фирмы по изготовлению декораций для форумов и других мероприятий. Позже стало известно, что пламя ликвидировано.

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«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи
15 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/aradaphotography

В августе 2021 года в селе Алтайского края пропала двенадцатилетняя школьница. Она поехала кататься на велосипеде вдоль леса и бесследно исчезла. Многие люди искали ее и верили, что она скоро найдется. Однако все это время девочку держали на цепи. А похитителем оказался местный житель Олег Лавкин.
Подробности преступления и истинные мотивы маньяка с «внутренними демонами» – в материале «Радио 1».

Похищение девочки с особой жестокостью


Лавкин похитил ребенка 31 июля 2021 года. Он приметил девочку на проселочной дороге, когда ехал на мотоблоке. С силой толкнув ребенка с велосипеда, он связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Как рассказывали следователи, затем Лавкин привез пленницу к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани.

Помимо физических насильственных действий, маньяк использовал и психологическое давление.

«Если нас найдут по причине, к тебе не относящейся, я покончу с собой, а если из-за тебя – я тебя убью», — говорил Лавкин похищенной девочке.

Стоит отметить, что мужчина до сих пор не понимает — за что его посадили на 20 лет. По его словам, он обходился с девочкой мягко.

«Демоны» Лавкина


На главный вопрос о том, что подтолкнуло на совершение преступления, Лавкин и сам не знает ответа. При этом маньяк утверждает, что никто из людей его не сможет понять.

«Если я и начну отвечать, то это будет на несколько часов, и это в итоге приведет меня в знаменитый город Орел, где содержатся преступники с психическими отклонениями», — сказал Лавкин.

Похититель отметил, что когда-то он увлекался различными религиозными течениями и даже посещал в Москве школу нейролингвистики, которую позднее признали экстремистской организацией. Переехав на Алтай, Лавкин продолжил поддерживать контакт с представителями различных религий и даже помогал строить экопоселение. Однако в какой-то момент ему наскучила такая жизнь, и он решил найти что-то новое.

Искать новое «хобби» Лавкин решил в интернете. По словам маньяка, он «заразился информационным вирусом». Сам Лавкин считает его «внутренним демоном», который им овладел и в итоге привел в колонию строгого режима.

Фото: iStock/SB Arts Media

Влечение к малолетней или обычный азарт: как Лавкин принял решение о похищении девочки


Решение о похищении, со слов Лавкина, он принял молниеносно – за секунду, а не планировал. Он подчеркнул, что и сам не осознавал, что преступление произойдет. При этом в показаниях мужчина серьезно путается.

«Я не был с ней знаком, я ее вообще не знал. Я знал, кто она, знал, что она падчерица определенного человека», — заявил он.

После того, как Лавкин схватил девочку, он отвез ее к себе в подвал и посадил на цепь. С его слов – это было единственное средство для удержания заложницы. На месте похищения оставались улики – велосипед ребенка и мобильный телефон. Их маньяк попытался «устранить» — подбросил к водоему, чтобы все подумали, будто она утонула.

Лавкин ждал, что правоохранители нагрянут к нему домой с обыском, поэтому он вместе с жертвой спрятался между полом и грунтом. Поняв, что удерживать девочку бессмысленно и его вот-вот поймают, он отпустил пленницу, а сам подался в бега. Лавкин был давним «выживальщиком» в лесу, что помогло ему добраться до дальней деревни в Республике Алтай. Попался он самым глупым способом – вышел в магазин за сигаретами.

За угрозу убийством, насильственные действия и похищение Лавкин приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но он с этим приговором не согласен, для него он слишком жесткий.

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#девочка
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
15 августа 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Бомбардировщик Ту-22М3, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Судя по кадрам местных жителей, самолет загорелся еще в небе. Упал он у села Михайловка. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться. Информация уточняется. Пока информации о погибших и пострадавших нет.

Предполагается, что крушение бомбардировщика произошло во время учебного полета. Сейчас на поиски летчиков направлены представители спецслужб. Самолет упал в безлюдной местности.

Накануне во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Летчики погибли.

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#информация
#крушение
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В подмосковном лесу нашли заблудившуюся семейную пару
15 августа 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Муж и жена отправились за грибами в лес недалеко от деревни Кунавино городского округа Ступино и заблудились, их нашли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Супруги, обнаружив, что не могут самостоятельно найти дорогу домой, позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и попросили им помочь. Работники дежурной смены прибыли в район поиска, связались с «потеряшками» по телефону, определили их примерное местонахождение и принялись прочёсывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик», — говорится в сообщении.
Поиски заняли меньше часа. Спасатели обнаружили незадачливых грибников и вывели их из лесного массива. Ни мужчине, ни женщине медицинская помощь не потребовалась.

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Грузовой поезд сошёл с рельсов в Оренбургской области — видео
Mash: грузовой поезд сошёл с рельсов в Оренбургской области, пострадавших нет
15 августа 2024, 17:00

Фото: istockphoto/teppakorn tongboonto

В Оренбургской области сошел с рельсов грузовой состав, сообщает Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Уточняется, что шесть вагонов влетели в складские помещения, расположенные рядом с ж/д путями. По данным журналистов, все случилось, поскольку проезд был узким, а машинист не учел габаритов.

В РЖД уведомили, что на остановочный пункт «Меновой двор» из Оренбурга направляется восстановительный состав. К счастью, никто не пострадал, угрозы для экологии нет. Кроме того, инцидент не повлиял на движение других поездов.

Ранее сообщалось, что рабочие сорвались с высоты в 35 метров, когда ремонтировали кран. Погиб один человек.

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Москвичку обманули на 162 тыс. руб., обещав связаться с ее супругом на СВО
15 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Lincoln Beddoe

Более 160 тысяч рублей потеряла москвичка, попытавшись связаться с мужем, который пропал в зоне СВО, сообщает «Регнум». Желая получить данные о супруге всевозможными способами, жертва стала контактировать с некими волонтерами, пообещавшими за 12 тысяч рублей организовать видеосвязь с пропавшим военнослужащим.
Получив деньги, злоумышленники сообщили, что ничего не получилось, потому что в лагере пленников якобы не было света, а затем попросили еще 24 тысячи. Позже отчаявшейся женщине прислали мошенническую ссылку, перейдя по которой она еще раз потеряла деньги. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее замглавы МВД РФ Владимир Кубышко сообщал, что мошенники с Украины звонили ему четыре раза.

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