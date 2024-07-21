В США узбекистанец жестоко расправился с четырьмя членами своей семьи

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В США узбекистанец убил четырех членов своей семьи, передает New York Post.
19 июля в Бруклине 24-летний мужчина зарезал свою мать, жену брата, а также двух детей. Отмечается, что сотрудники полицейского департамента Нью-Йорка нашли тело 56-летней матери убийцы в переулке рядом ножевых ранений в районе шеи.
Тело четырех-пятилетних детей обнаружили с ножевыми ранениями в мешке в домашнем гардеробе. Рядом с детьми была найдена и 27-летняя жена убийцы.
Подозреваемый был взят под стражу. Полиция считает, что у него имеются проблемы с психическим здоровьем.
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Тело четырех-пятилетних детей обнаружили с ножевыми ранениями в мешке в домашнем гардеробе. Рядом с детьми была найдена и 27-летняя жена убийцы.
Подозреваемый был взят под стражу. Полиция считает, что у него имеются проблемы с психическим здоровьем.
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Александр Климов