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В США узбекистанец жестоко расправился с четырьмя членами своей семьи

21 июля 2024, 23:22
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В США узбекистанец убил четырех членов своей семьи, передает New York Post.
19 июля в Бруклине 24-летний мужчина зарезал свою мать, жену брата, а также двух детей. Отмечается, что сотрудники полицейского департамента Нью-Йорка нашли тело 56-летней матери убийцы в переулке рядом ножевых ранений в районе шеи.

Тело четырех-пятилетних детей обнаружили с ножевыми ранениями в мешке в домашнем гардеробе. Рядом с детьми была найдена и 27-летняя жена убийцы.



Подозреваемый был взят под стражу. Полиция считает, что у него имеются проблемы с психическим здоровьем.

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#убийство
#сша
#нью-йорк
#полиция
#узбекистан
#дети
На Керченском мосту пробка со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей
21 июля 2024, 21:34

Фото: istockphoto/gutaper

Пробка на Керченском мосту со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей, ожидание составляет более чем два часа. Об этом сообщили в информцентре по автодорогам.
«20.00 (совпадает с мск — ред.)… В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации в Telegram-канале информцентра об обстановке на автоподходах к Керченскому мосту.

Известно, что сто стороны Керчи очередь отсутствует. Ранее сообщалось, что в 10:00 по Москве в очереди было 570 машин.

Перед этим стало известно, что дорогу от Павловской слободы до трассы «Балтия» хотят на девять месяцев раньше, чем указано в плане. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
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#пробки
#новости
#автомобили
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МЧС: в Рязани потушено возгорание прессованной макулатуры
21 июля 2024, 21:15

Фото: istockphoto/DmyTo

Горение прессованной макулатуры ликвидировали пожарные в Рязани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Уточняется, что возгорание произошло на улице Связи. Данных о пострадавших не сообщается.
Предварительно известно, что бумага горела на площади, примерно, в одну тысячу квадратов. По сообщению корреспондента РИА Новости, дымовой столб от возгорания видели в Рязанском областном районе по соседству с городом.

«Пожар в Соколовке локализован. Проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара», — сказано в сообщении спасателей.

Сейчас на месте возгорания происходит дознание, чтобы выяснить причины возникновения пожара.

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#россия
#рязанская область
#пожар
#мчс
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Число зараженных норавирусом детей в ж/д санатории Кузбасса выросло до 35
21 июля 2024, 20:48

Фото: Istockphoto/sudok1

В Салаире Кемеровской области число отравившихся детей в ж/д санатории «Магистраль» выросло до 35. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Предварительной причиной случившегося в Кузбассе назвали заражение норавирусной инфекцией.
Ранее кемеровское управление СК РФ сообщало, что после отравления 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль», – отмечают в надзорном ведомстве.
Сейчас специалисты берут смывы с поверхностей, образцы еды и пробы воды, а также готовятся приостановить работу лагеря с передачей всех материалов в прокуратуру и суд, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в бурятском общепите отравились 56 человек. По предварительным данным, пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.

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#расследование
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Readovka: жена умершего бойца СВО ждет суда о праве жить в квартире мужа в Коми
21 июля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Вдова участника СВО ждет суда о ее праве на собственность на квартиру в Коми, принадлежавшей ее умершему мужу по договору соцнайма, в который ее не успели включить. Об этом сообщает тг-канал Readovka. Супруг женщины скончался в период своего участия в боевых действиях и не успел записать жену в договор социального найма, заявляется в публикации.
По данным издания, мужчина получил жилье как сирота, но не смог его приватизировать после 5 лет с заключения договора. Уточняется, что в ближайшее время женщина будет судиться с администрацией района за ее право жить в квартире умершего мужа.

Ранее сообщалось, что в Дагестане во время своего отпуска погиб участник СВО во время конфликта со стрельбой в селе Агачул. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор. Подозреваемые уже задержаны.

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#женщина
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#право
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Мужчина избил пассажиров троллейбуса за гимн РФ в Севастополе
21 июля 2024, 20:00

Фото: istockphoto/blinow61

За прослушивание гимна РФ на телефоне мужчина избил пассажиров троллейбуса в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастополь №1».
Предварительно известно, что стычка случилась на маршруте №12 в районе остановочного пункта «Горячий хлеб» при следовании к «Технической библиотеке». Обращений к полицейским по факту конфликта не поступило ни от свидетелей конфликта, ни от его участников.

Правоохранители сейчас ищут зачинщика для привлечения к ответственности. Ранее в Днепре мужчина, увидел автомобиль с военнослужащими и крикнул «Слава России», после чего произошла потасовка с боевиком ВСУ.

Недавно сообщалось, что на одном из пляжей Одессы произошел языковой конфликт из-за песни Юрия Шатунова. Одной отдыхающей не понравилась композиция на русском языке, однако другие стали возражать в ответ на претензии.

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Туристка арендовала квартиру в Стамбуле и наткнулась на «хозяина-извращенца»

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Спал с матерью: как пермячка воспитывала сына по японской системе, задушила и выбросила на мусорку
#россия
#севастополь
#криминал
#драка
#полиция
#новости
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Туристка арендовала квартиру в Стамбуле и наткнулась на «хозяина-извращенца»
21 июля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

На «хозяина-извращенца» наткнулась туристка-блогерша Тиффани Чен, снявшая квартиру в Стамбуле. Она поделилась своей историей в социальных сетях. По словам Чен, та сняла жилье через портал Airbnb.
В один из дней, когда она была неглиже у себя в комнате, хозяин высунул голову из окна кухни, чтобы заглянуть к ней. Блогерша услышала шум, обернувшись, а мужчина, закрыв окно, убежал «как крыса».

Чен добавила, что сразу собрала вещи и покинула дом, забрав с собой ножницы для маникюра в целях самозащиты при необходимости.

Путешественница сообщила, что подобный инцидент был не единственным за время проживания в Стамбуле. Накануне, когда блогер была в ванной, хозяин подошел к ее комнате и заглянул туда. При вопросе, для чего он это делает, тот ответил, что «искал кошек».

«Я сообщила об этом Airbnb, и, к моему ужасу, они разрешили ему продолжать принимать гостей. Поэтому если вы женщина, не останавливайтесь у Мехмета в Стамбуле», — сказала Чен.

В ноябре прошлого года житель Британии, сняв жилье через Airbnb, нашел между подушками дивана в гостиной скрытую камеру.

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#мир
#турция
#жильё
#аренда
#новости
#скандал
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Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе
21 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

В Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор.
Конфликт из-за спорного земельного участка, закончившийся бытовым убийством, получил широкий резонанс благодаря многочисленным публикациям в сети, передаёт «Коммерсант». Появился ролик, где звучали обвинения в адрес «банды ваххабитов», которые убили бойца СВО «за помощь русским».

Правоохранители и профильные ведомства сразу же опровергли версию о местных радикалах, убивших участника СВО. Конфликт имел чисто бытовые причины. На спорный участок из-за неразберихи с документами и подтверждением прав собственности имели притязания сразу две семьи. Алибековы начали там строительные работы, что не понравилось семейству Махмудовых — их конкурентам.

В один из дней на стройплощадку приехали семь человек на иномарке и устроили там стрельбу. В результате погиб 37-летний Богозит Алибеков, ещё три человека получили ранения. Стрельба велась из пистолета и карабина «Сайга». По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель села.

Правоохранители опасались эскалации конфликта, так как на похороны должен приехать брат Богозита, который также проходит службу в зоне СВО. В настоящее время обстановка в селе Агачаул спокойная и контролируемая, силовики приняли меры к её стабилизации.

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#дагестан
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МВД: бывшего председателя суда Нижегородской области обнаружили в лесу мертвым
21 июля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Dzurag

Экс-председателя суда Нижегородской области Валерия Воробьева обнаружили мертвым в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Как сообщалось ранее, Воробьев с супругой туда ушли и исчезли.
«В ходе организованных сотрудниками полиции поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейная пара была найдена. К сожалению, мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жену Воробьева нашли живой в другом месте. По предварительной информации, пенсионеры в возрасте 86 лет уехали в субботу, 20 июля, на машине в лес. Пара выехала из села Теряево Богородского района в Павловский район.

Перед этим сообщалось, что живым спустя десять дней после исчезновения нашли добровольца, который пропал при тушении лесных пожаров в Якутии.

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Спал с матерью: как пермячка воспитывала сына по японской системе, задушила и выбросила на мусорку

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#россия
#лес
#пенсионеры
#новости
#смерть
#мвд
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Спал с матерью: как пермячка воспитывала сына по японской системе, задушила и выбросила на мусорку
Убитый матерью мальчик из Перми не ходил в школу: новые детали дела
21 июля 2024, 17:33

Фото: istockphoto/burcu saritas

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства жестокого убийства девятилетнего мальчика собственной матерью. Выяснилось, что мать убитого воспитывал сына по некой японской системе. Что известно о методах воспитания ребенка и как мать решилась на убийство расскажет редакция «Радио 1».


Пермячка убила сына и выбросила на мусорку


34-летняя жительница Перми Ирина убила своего девятилетнего сына, сложила его тело в чемодан и выбросила на мусорку. На следствии женщина подробно рассказала, как расправилась с ребенком. Когда он готовился ко сну, мать подошла со спины, накинула ему на шею бельевую веревку и задушила. После этого она задрала ночную рубашку сына и несколько раз ударила его ножом в область сердца. Упаковав тело в чемодан, пермячка бродила по городу, а потом оставила его на мусорке, где на следующий день он был обнаружен.




Зачем женщина убила ребенка


Ирина рассказала, что имела большие долги и проблемы с коллекторами. Кстати, убийство сына она тоже намеревалась возложить на них. Женщина даже написала записку, в которой взыскатели долгов якобы угрожают лишить жизни ее ребенка.


Японская система воспитания


Мать мальчика перестала водить ребенка в детский сад, еще когда он был в младшей группе. С тех пор ребенок находился дома, где обучался самостоятельно. Ирина заявляла, что обучать ребенка на дому полностью ее инициатива. Такой способ воспитания она называла японской системой обучения. Тем не менее сама Ирина имеет два высших образования.

Сын учился около получаса в день и постоянно находился рядом с матерью. Следователи подтвердили слова родственников о том, что мать с сыном были неразлучны и даже спали вместе.

Несмотря на отсутствие полноценного образования ребенок рос сообразительным. Родственники и соседи отмечали его математический склад ума, однако часто упрекали мать в том, что мальчику не хватает общения со сверстниками.
В настоящее время мать убитого ребенка находится в СИЗО. Следователям еще предстоит выяснить, почему социальные органы не заинтересовались семьей, в которой мать самовольно оградила ребенка от сверстников и перевела на сомнительную систему обучения.

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