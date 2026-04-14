Взрыв на электростанции унес жизни минимум 10 человек

14 апреля 2026, 18:16

Минимум 10 человек погибли при взрыв на электростанции в Индии

Не менее 10 человек погибли и более 40 пострадали при взрыве на теплоэлектростанции компании Vedanta Limited в индийском штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.