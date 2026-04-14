Взрыв на электростанции унес жизни минимум 10 человек
Не менее 10 человек погибли и более 40 пострадали при взрыве на теплоэлектростанции компании Vedanta Limited в индийском штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.
По предварительным данным, все произошло на одном из котельных блоков. В настоящее время на месте проводится поисково-спасательная операция продолжается — под завалами здания могут оставаться люди.
Раненых доставили в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в российском регионе в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона.
