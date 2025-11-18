Кадры жесткого приземления министерского борта в Конго сняли из самолета

18 ноября 2025, 00:27

В Конго самолёт с министром на борту выкатился за ВПП и загорелся

Фото: istockphoto / Zeferli

В аэропорту города Колвези произошло ЧП с участием самолёта Embraer ERJ‑145, на борту которого находился министр горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.