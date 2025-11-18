Кадры жесткого приземления министерского борта в Конго сняли из самолета
В аэропорту города Колвези произошло ЧП с участием самолёта Embraer ERJ‑145, на борту которого находился министр горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.
При посадке самолет выехал за пределы взлётно‑посадочной полосы и загорелся. Очевидцы снимали происходящее на видео, находясь в салоне воздушного судна.
На борту в момент происшествия находилось 20 человек. По предварительной информации, никто из них не получил травм. В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются.
