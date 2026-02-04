Восходящая звезда Нигерии скончалась после укуса ядовитой змеи
В Нигерии скончалась 26-летняя певица Ифунаньи Нвангене, ставшая известной благодаря участию в музыкальном проекте «Голос». Об этом сообщает BBC News.
Ифунанья Нвангене считалась восходящей звездой. Девушка умело исполняла джаз, оперу, классику и соул, и в конце 2026 года планировала провести свой первый сольный концерт.
Певица погибла от укуса ядовитой кобры. Змея напала на артистку, пока та спала. Позже выяснилось, что в доме Нвангене находилось целых две рептилии.
Проснувшись от боли, Нвангене обратилась в ближайшую клинику, однако там не оказалось необходимого противоядия. Та же ситуация повторилась и в другой больнице, куда девушка успела доехать. Несмотря на надежды друзей, состояние певицы резко ухудшилось, и врачи не смогли её спасти.
Больница в своём заявлении опровергла слухи об отсутствии противоядия. Там отметили, что «тщательное, но оперативное» обследование выявило серьёзные осложнения, развившиеся после укуса.
