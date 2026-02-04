Восходящая звезда Нигерии скончалась после укуса ядовитой змеи

04 февраля 2026, 05:45

В Нигерии певица и участница проекта «Голос» Ифунанья Нвангене умерла от укуса змеи

Ифунанья Нвангене (Фото: Instagram* @nanyah_music)

В Нигерии скончалась 26-летняя певица Ифунаньи Нвангене, ставшая известной благодаря участию в музыкальном проекте «Голос». Об этом сообщает BBC News.