В российской школе обнаружили тело учительницы
В одной из школ Екатеринбурга обнаружили тело учительницы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
По информации издания, инцидент случился в учебном заведении на Уралмаше. Охранник нашел мертвую женщину 3 февраля в 23:00 по местному времени (21:00 мск). Тело лежало возле одного из школьных кабинетов.
Предварительно, погибшей женщине около 50 лет. Она занималась волонтерской деятельностью. Других сведений о случившемся в материале пока не приводится.
