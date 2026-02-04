В российской школе обнаружили тело учительницы

04 февраля 2026, 03:15

URA.RU: Охранник обнаружил тело учительницы в школе Екатеринбурга

Фото: iStock/Artem_Furman

В одной из школ Екатеринбурга обнаружили тело учительницы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на свой источник в экстренных службах.