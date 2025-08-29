В Китае мойщики окон случайно увидели женщину голой и вогнали ее в депрессию
В Китае постоялица жилого комплекса стала страдать от депрессии после того, как мойщики окон заметили ее обнаженной. Об этом сообщает Oddity Central.
Все случилось этой весной в городе Чэнду. Мужчина по имени Чэн неоднократно говорил сотрудникам управляющей компании предупреждать, когда они собираются мыть окна, но его просьба осталась незамеченной. Как-то раз его жена проснулась от того, что за окном появились рабочие на подъемнике. При этом она спала без одежды, а шторы не были задернуты.
В итоге у женщины развилось тревожное расстройство, которое продолжалось четыре месяца. Организация не стала выплачивать компенсацию, а только прислала фрукты и сделала скидку на проживание.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддержали супругов, другие шутили, что женщина сама подвергла рабочих опасности, так как из-за нее они могли выпасть из люльки от неожиданности.
