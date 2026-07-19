QR-код от возлюбленного лишил россиянку 2,5 млн рублей
Жительница Нижнего Новгорода лишилась более двух миллионов рублей после знакомства с мужчиной на сайте знакомств. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
33-летняя женщина начала общаться с новым знакомым в мессенджере. В ходе переписки он предложил ей дополнительный заработок, и она согласилась на его условия.
Россиянка установила на телефон неизвестное приложение, после чего стала переводить деньги через QR-коды, которые ей присылал собеседник. Гражданка рассчитывала, что таким образом сможет удвоить вложенные средства. В общей сложности она перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию, когда не получила обещанной удвоенной суммы и осознала, что её обманули. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители разыскивают предполагаемого злоумышленника.
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