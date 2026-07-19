QR-код от возлюбленного лишил россиянку 2,5 млн рублей

19 июля 2026, 12:32

В Нижнем Новгороде женщина перевела мошенникам 2,5 млн после знакомства на сайте

Фото: Istock/anyaberkut

Жительница Нижнего Новгорода лишилась более двух миллионов рублей после знакомства с мужчиной на сайте знакомств. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.