В Москве на МКАД «Газель» наехала на разделитель, опрокинулась и загорелась
На Московской кольцевой автомобильной дороге «Газель» наехала на разделительный буфер, опрокинулась и загорелась. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 48-м километре МКАД с внешней стороны, в зоне съезда № 47. По предварительным сведениям, водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на разделительный буфер.
От удара машина опрокинулась на бок, а затем загорелась. В настоящее время на месте аварии работают пожарные расчёты, сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Информация о состоянии водителя «Газели» и о наличии других пострадавших не сообщается. Обстоятельства инцидента остаются предметом разбирательства. Движение в районе ДТП не затруднено.
Ранее в Дагестане грузовик КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погиб один человек.
Читайте также: