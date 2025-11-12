В Жуковском полицейский-кинолог спас водителя, которому стало плохо за рулём

12 ноября 2025, 17:40

Видео: t.me/IrinaVolk_MVD

В Московской области полицейский-кинолог ОМВД России по городскому округу Жуковский Степан Шумов оказал помощь водителю, которому стало плохо на дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Утром старший сержант полиции ехал на работу со своей служебной собакой. На перекрёстке внимание сотрудника привлёк автомобиль, водитель которого, несмотря на зелёный свет, стоял на месте со включённой аварийной сигнализацией. Он создавал помехи другим участникам движения.



«Полицейский приблизился к окну и увидел мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Двери были заблокированы, на стук и крики он не реагировал. Шумов разбил боковое стекло металлическим предметом, который ему передал ему очевидец. Затем он разблокировал дверь и выключил зажигание. После этого полицейский вызвал скорую и начал оказывать автомобилисту первую помощь», – написала Волк в своём Telegram-канале.