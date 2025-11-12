Житель Петербурга отдал мошенникам 32 млн рублей за «наследство в Африке»

12 ноября 2025, 17:13

Фото: iStock/nevodka

Житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 32 млн рублей за «наследство в Западной Африке». Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.