Житель Петербурга отдал мошенникам 32 млн рублей за «наследство в Африке»
Житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 32 млн рублей за «наследство в Западной Африке». Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По ее словам, в марте 2022 года с мужчиной связался аферист, который представился сотрудником африканского банка. Он сообщил жертве о смерти его родственника, якобы оставившего наследство в 17 миллионов долларов. Для перевода этих средств и оформления документов нужно было заплатить почти 32 млн рублей.
Мужчина переводил деньги на несколько счетов, после чего связь с «сотрудником банка» прервалась. Осознав, что стал жертвой мошенников, петербуржец обратился в суд. Однако доказать причастность владельца одного из счетов к афере он не смог, и деньги ему не вернули.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали мошенника, обманувшего знакомую на 870 тысяч рублей.
