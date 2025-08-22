В российском регионе детская игра в войну обернулась тяжёлым ранением ребёнка
Правоохранительные органы расследуют инцидент с ранением несовершеннолетнего, произошедший в Иркутской области. По данным совместных сообщений пресс-служб МВД, Следственного комитета и прокуратуры, семилетний мальчик получил проникающее ранение.
Инцидент произошёл 18 августа. Ребёнок гулял на улице и, услышав хлопки, направился на звук. После одного из выстрелов он почувствовал боль в животе и вернулся домой, где выяснилось, что он был ранен.
В ходе проверки установлено, что неподалёку находилась группа подростков 12-15 лет, которые производили выстрелы из пневматической винтовки по заброшенному зданию. Сообщается, что стрелявшие заметили детей, выбегающих из здания, только после произошедшего.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается. Следует отметить, что 12-летний подросток, предположительно совершивший выстрел, поставлен на профилактический учёт.
