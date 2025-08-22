В Красноярске школьник без прав устроил стрельбу с ДПС

22 августа 2025, 11:00

В Красноярске подросток без прав устроил погоню с ДПС

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

В Красноярске сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, чтобы остановить автомобиль, за рулём которого находился 15-летний подросток без прав. Инцидент произошёл в Ленинском районе города. Подробности сообщает краевой главк МВД.