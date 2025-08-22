В Красноярске школьник без прав устроил стрельбу с ДПС
В Красноярске сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, чтобы остановить автомобиль, за рулём которого находился 15-летний подросток без прав. Инцидент произошёл в Ленинском районе города. Подробности сообщает краевой главк МВД.
Инспекторы ДПС попытались остановить «Ладу Приору», двигавшуюся с превышением скорости. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. После предупредительного выстрела в воздух полицейские произвели семь выстрелов по колёсам автомобиля. Машина остановилась в районе автовокзала «Восточный».
Как выяснилось, несовершеннолетний водитель был без прав. Он, испугавшись ответственности, перебрался на заднее сиденье, не поставив транспортное средство на ручной тормоз. В салоне находились двое его сверстников.
Устанавливается, откуда несовершеннолетние взяли автомобиль. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угоне. На место происшествия вызвали родителей.
