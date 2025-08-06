Рабочему оторвало голову при переработке макулатуры в Великом Новгороде

06 августа 2025, 16:25

Фото: iStock/Motortion

Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы, полученной на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.