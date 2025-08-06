Достижения.рф

Рабочему оторвало голову при переработке макулатуры в Великом Новгороде

Фото: iStock/Motortion

Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы, полученной на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.



Согласно предварительной информации, в среду, 6 августа, на предприятии в Великом Новгороде во время проведения работ на станке по прессованию отходов бумаги сотрудник травмировал голову, в результате чего скончался на месте.

Уточняется, что мужчине оторвало голову. Областная прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего.

До этого сообщалось, что в Тамбовской области в пожаре на заводе погибли четыре человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0