Рабочему оторвало голову при переработке макулатуры в Великом Новгороде
Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы, полученной на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно предварительной информации, в среду, 6 августа, на предприятии в Великом Новгороде во время проведения работ на станке по прессованию отходов бумаги сотрудник травмировал голову, в результате чего скончался на месте.
Уточняется, что мужчине оторвало голову. Областная прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего.
До этого сообщалось, что в Тамбовской области в пожаре на заводе погибли четыре человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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