Рабочие нашли гроб с двумя скелетами на территории больницы в Ленобласти

24 октября 2025, 11:47

Фото: iStock/tuulimaa

В городе Кировске Ленинградской области рабочие наткнулись на гроб с человеческими останками во время земляных работ на территории местной больницы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.