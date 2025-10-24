Рабочие нашли гроб с двумя скелетами на территории больницы в Ленобласти
В городе Кировске Ленинградской области рабочие наткнулись на гроб с человеческими останками во время земляных работ на территории местной больницы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным издания, гробоподобный ящик обнаружили на глубине около трёх метров при прокладке труб к новому корпусу Кировской клинической межрайонной больницы. Когда его подняли на поверхность, внутри оказались кости двух человек.
Возраст и давность захоронения пока не установили. Останки направили в морг для экспертизы, специалисты попытаются определить причину смерти и примерное время погребения.
Рабочие рассказали, что не ожидали подобной находки и были шокированы, так как место раскопок находится прямо на территории действующего медицинского учреждения. Правоохранительные органы проводят проверку.
