Рабочие нашли гроб с двумя скелетами на территории больницы в Ленобласти

Фото: iStock/tuulimaa

В городе Кировске Ленинградской области рабочие наткнулись на гроб с человеческими останками во время земляных работ на территории местной больницы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.



По данным издания, гробоподобный ящик обнаружили на глубине около трёх метров при прокладке труб к новому корпусу Кировской клинической межрайонной больницы. Когда его подняли на поверхность, внутри оказались кости двух человек.

Возраст и давность захоронения пока не установили. Останки направили в морг для экспертизы, специалисты попытаются определить причину смерти и примерное время погребения.

Рабочие рассказали, что не ожидали подобной находки и были шокированы, так как место раскопок находится прямо на территории действующего медицинского учреждения. Правоохранительные органы проводят проверку.

