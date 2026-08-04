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В Узбекистане женщина пыталась вывезти золото в подгузнике ребёнка

Фото: Istock/Dragon Claws

В Ташкентской области пограничники пресекли попытку незаконного вывоза золота. Подробности приводит ТАСС.



Инцидент произошёл на пункте пропуска «Навои». Сотрудники таможни обнаружили у женщины, покидавшей страну, два золотых слитка общим весом 70 граммов и ювелирные украшения весом 70 граммов, которые она не задекларировала.

Задержанная спрятала драгоценный металл в подгузнике своего ребёнка при пересечении государственной границы. Предварительная стоимость изъятого золота достигает 450 миллионов сумов (примерно 33 тысячи долларов).

При этом действующие правила разрешают вывозить наличные средства в размере не более 100 миллионов сумов (около 8 тысяч долларов) для физических лиц независимо от их статуса резидента.

Ольга Щелокова

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