Рабочие заманили ребёнка на стройку чипсами, изнасиловали и выкинули в шахту
В Индии полиция задержала 18-летнего юношу и его коллегу по работе. Как сообщает Times of India, они подозреваются в нападении на семилетнюю девочку.
Один из них недавно устроился на стройку ТЦ, где познакомился со вторым фигурантом. Он часто играл с девочкой и угощал её чипсами.
В день преступления мужчина заманил ребёнка в здание, где они вместе с напарником избили школьницу железным прутом по голове и нанесли другие травмы. После этого злоумышленники надругались над девочкой и сбросили её в шахту, решив, что она не дышит.
Родители обратились в полицию. Камеры зафиксировали, как мужчины вошли в ТЦ с ребёнком, а вышли без него. Спасатели нашли несовершеннолетнюю в шахте. На её теле насчитали 25 повреждений, 17 — на голове, а также два перелома левой ноги. Суд арестовал обоих фигурантов.
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