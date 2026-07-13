Рабочие заманили ребёнка на стройку чипсами, изнасиловали и выкинули в шахту

13 июля 2026, 20:01

В Индии арестовали подозреваемых в изнасиловании и убийстве семилетней девочки

Фото: Istock/IPGGutenbergUKLtd

В Индии полиция задержала 18-летнего юношу и его коллегу по работе. Как сообщает Times of India, они подозреваются в нападении на семилетнюю девочку.