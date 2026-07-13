В Саратовской области течение реки унесло девятилетнего мальчика и его отца
В Саратовской области сильное течение реки Волги унесло девятилетнего мальчика во время купания. Об этом информирует региональная прокуратура.
Инцидент произошёл 13 июля на острове в Марксовском районе. Ребёнок находился там на отдыхе с родителями.
Когда мальчик купался в реке, его унесло мощным течением. Отец бросился на помощь, однако спастись не удалось — оба утонули. По информации областного управления СК России, тело ребёнка уже нашли и достали из воды. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Нижегородской области. Там 12-летний подросток утонул в попытке спасти женщину.
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