В Прикамье мужчина изнасиловал семилетнюю девочку
Житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом информирует «Парма новости».
Событие произошло в одном из населённых пунктов региона. Как уточняет издание, мужчина совершил насильственные действия в отношении семилетней девочки.
Правоохранители завели уголовное дело в отношении подозреваемого. В настоящее время следователи устанавливают все детали случившегося. В публикации отмечается, что Следственный комитет не раскрывает дополнительные обстоятельства, ссылаясь на тайну предварительного расследования.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Балтийске. На городском пляже двое мужчин изнасиловали школьницу.
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