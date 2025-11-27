Рабочий четыре месяца держал школьницу в клетке и насиловал ее
В Индии мужчину отправили в тюрьму за похищение и изнасилование 15-летней девочки. Об этом информирует Times of India.
В августе 2021 года отец девочки обратился в полицию, когда она не вернулась домой после занятий в школе. Спустя четыре месяца, в декабре того же года, ее нашли на железнодорожной станции Алигарх в штате Химачал-Прадеш.
Пострадавшая сообщила, что на улице на нее напал неизвестный, который силой увел ее, закрыв лицо шарфом. Преступник удерживал девочку почти четыре месяца, подвергая ее физическому и сексуальному насилию, а также унижениям. В конце концов, он оставил жертву на станции и скрылся.
Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 30-летний рабочий из округа Самбхал. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима. Помимо этого, с него взыскали штраф в размере 18 тысяч рупий (около 15,7 тысяч рублей), из которых 10 тысяч будут выплачены потерпевшей в качестве компенсации.
