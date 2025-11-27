Рабочий четыре месяца держал школьницу в клетке и насиловал ее

27 ноября 2025, 16:33

В Индии мужчину осудили за похищение и изнасилование 15-летней девочки

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Индии мужчину отправили в тюрьму за похищение и изнасилование 15-летней девочки. Об этом информирует Times of India.