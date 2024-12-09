Рабочий погиб при обрушении конструкций горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске

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Рабочий погиб при обрушении конструкций горнолыжного комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что металлические балки рухнули с высоты порядка 50 м, а вместе с ними упал и рабочий. На место происшествия вызвали скорую, однако медики не смогли спасти пострадавшего.
По словам местных жителей, в момент обрушения в их домах тряслись стены и люстры. Спортивный объект сносят уже более двух лет, сегодня также проводились работы.
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