В Петербурге на станции метро коляска упала на рельсы прямо перед тоннелем
Коляска оказалась на рельсах в петербургском метро, сообщает «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на станции «Черная речка». Коляска упала прямо перед тоннелем, рядом были разбросаны вещи. По предварительным данным, в момент происшествия ребенка в коляске не было.
По информации «Фонтанки», две женщины разговаривали, пока коляска стояла рядом. В какой-то момент она начала двигаться, и пассажирки заметили это только тогда, когда коляска уже пересекла желтую линию. Спустя минуту по рельсам проезжает поезд, при этом ребенок остался у одной из женщин. Вскоре коляску убрали с путей.
Этот инцидент повлиял на движение поездов на синей линии, парализовав его в сторону конечной станции «Парнас».
Читайте также: