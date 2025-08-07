Достижения.рф

В Петербурге на станции метро коляска упала на рельсы прямо перед тоннелем

Фото: iStock/spacedrone808

Коляска оказалась на рельсах в петербургском метро, сообщает «Mash на Мойке».



Инцидент произошел на станции «Черная речка». Коляска упала прямо перед тоннелем, рядом были разбросаны вещи. По предварительным данным, в момент происшествия ребенка в коляске не было.

По информации «Фонтанки», две женщины разговаривали, пока коляска стояла рядом. В какой-то момент она начала двигаться, и пассажирки заметили это только тогда, когда коляска уже пересекла желтую линию. Спустя минуту по рельсам проезжает поезд, при этом ребенок остался у одной из женщин. Вскоре коляску убрали с путей.

Этот инцидент повлиял на движение поездов на синей линии, парализовав его в сторону конечной станции «Парнас».

Софья Метелева

