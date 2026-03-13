Рабочий погиб при обрушении породы на руднике в Бурятии
Рабочий погиб при обрушении породы на руднике «Кедровский» в Муйском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Спасатели извлекли тело погибшего и передали медицинским работникам предприятия, затем его транспортировали в морг поселка Таксимо. На место выезжали шесть спасателей и одна единица техники, на текущий момент работы завершены.
По данным телеграм-канала Babr Mash, в сентябре 2025 года Ростехнадзор проводил на этом руднике внеплановую проверку и выявил около 40 нарушений.
Например, в заброшенных выработках отсутствовали ограждения и предупредительные знаки, наблюдались проблемы со связью в штреках, работы велись даже в тех местах, где их не было в плане. Также под землей работали шесть машин старше десяти лет — без экспертизы промышленной безопасности.
Тогда, как утверждает источник, оборудование вывели из эксплуатации, лишние работы остановили, а на пятерых ответственных составили протоколы.
