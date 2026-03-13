Сильное землетрясение произошло в одной стране
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли 13 марта около 03:35 по местному времени, совпадающему с московским. Эпицентр находился примерно в 46 километрах северо-восточнее города Токат и в 21 километре от города Эрба. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине шести километров.
Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. После основного толчка аппаратура зарегистрировала серию афтершоков до двух баллов.
Напомним, накануне землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Анкаре. Колебания ощущались в нескольких районах турецкой столицы.
