Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Астраханью
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, загорелось здание на улице Колхозной в селе Селитренном. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площади 90 квадратных метров и охватил все строение.
К его тушению привлекли семь специалистов и три единицы техники. После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела 42-летней женщины и двух мальчиков семи и 12 лет.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в гостинице «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Читайте также: