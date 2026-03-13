Тигра-людоеда поймали в Приморье
Тигра-людоеда поймали в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства природы региона в своем телеграм-канале.
Хищника обнаружили утром 13 марта на окраине села Березовка в Чугуевском округе. Крупный самец с раной на спине почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, избегая ловушек, расставленных специалистами охотнадзора и центра «Амурский тигр».
Сейчас его перевозят в реабилитационный центр «Центр «Тигр» в селе Алексеевка для обследования. Из-за проявленной агрессии и полученных травм особь больше никогда не выпустят в дикую природу.
В феврале жертвой этого зверя стал мужчина, доставлявший корма на лесную площадку в 20 километрах от села Извилинка. Спасти его не удалось.
Читайте также: