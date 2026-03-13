Тигра-людоеда поймали в Приморье

13 марта 2026, 09:05

В Приморье отловили тигра-людоеда, растерзавшего в феврале охотника

Фото: Телеграм/minles_pk

Тигра-людоеда поймали в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства природы региона в своем телеграм-канале.