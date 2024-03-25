Рабочий погиб в шахте «Кальинская» в Свердловской области

Фото: iStock/Adam88xx
Один человек из числа работников шахты, погиб на объекте в Свердловской области, сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, тело мужчины нашли при разборе обвалившейся конструкции.
Обвал на шахте произошёл минувшим утром. В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего. Поисковые работы продолжаются.
Прежде сообщалось, что в пробуренную скважину в Приамурье, была опущена видеокамера. Около недели на дне скважины находятся шахтеры. В руднике обнаружена вода. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Канске (Красноярский край) рабочий погиб под обрушившейся кирпичной стеной
Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике «Пионер»
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание
Обвал на шахте произошёл минувшим утром. В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего. Поисковые работы продолжаются.
Читайте также:
В Канске (Красноярский край) рабочий погиб под обрушившейся кирпичной стеной
Опущенная в скважину камера обнаружила воду в руднике «Пионер»
На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошло возгорание
Анастасия Хохлова