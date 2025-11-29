Рабочий попал в дробильную машину в Тульской области
ТАСС: СК проверяет обстоятельства гибели попавшего в дробильную машину рабочего
Мужчина погиб в дробильной машине во время переработки деревянной продукции в Узловском районе Тульской области.
Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По предварительной информации, все произошло 28 ноября на одном из местных предприятий. Мужчина скончался на месте.
«Следователем проводится процессуальная проверка», — добавили ТАСС в ведомстве.
Правоохранители заключили, что сейчас изъяли необходимые документы, очевидцев опрашивают. По итогам всех мероприятий примут процессуальное решение.