Рабочий попал в дробильную машину в Тульской области

29 ноября 2025, 12:09

ТАСС: СК проверяет обстоятельства гибели попавшего в дробильную машину рабочего

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина погиб в дробильной машине во время переработки деревянной продукции в Узловском районе Тульской области.





Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По предварительной информации, все произошло 28 ноября на одном из местных предприятий. Мужчина скончался на месте.





«Следователем проводится процессуальная проверка», — добавили ТАСС в ведомстве.