Достижения.рф

Рабочий попал в дробильную машину в Тульской области

ТАСС: СК проверяет обстоятельства гибели попавшего в дробильную машину рабочего
Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина погиб в дробильной машине во время переработки деревянной продукции в Узловском районе Тульской области.



Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По предварительной информации, все произошло 28 ноября на одном из местных предприятий. Мужчина скончался на месте.

«Следователем проводится процессуальная проверка», — добавили ТАСС в ведомстве.

Правоохранители заключили, что сейчас изъяли необходимые документы, очевидцев опрашивают. По итогам всех мероприятий примут процессуальное решение.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0