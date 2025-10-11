Рабочий упал с 27-метровой высоты при демонтаже кровли в Ленобласти и погиб

11 октября 2025, 15:56

Рабочий упал с 27-метровой высоты при ремонте кровли в Ленобласти и погиб

Фото: istockphoto/Motortion

Во время ремонта крыши под Петербургом рабочий погиб, сорвавшись с высоты. Об этом сообщили в Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда. Данные приводит «Газета.ру».