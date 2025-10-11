Рабочий упал с 27-метровой высоты при демонтаже кровли в Ленобласти и погиб
Во время ремонта крыши под Петербургом рабочий погиб, сорвавшись с высоты. Об этом сообщили в Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда. Данные приводит «Газета.ру».
Трагедия случилась вечером пятницы, 10 октября, на одном из производственных объектов в Колпино. Мужчина выполнял демонтаж кровли и упал с 27 метров.
Инспекция установила многочисленные нарушения охраны труда: опасные проемы и технологические отверстия не закрыли и не оградили. Работнику не обеспечили средства индивидуальной защиты, а бригадир не контролировал процесс надлежащим образом.
По данным 78.ru, заказчиком работ являлся филиал крупного машиностроительного предприятия. Проверка по факту инцидента продолжается.
