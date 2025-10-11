Россиянин стал фигурантом дела после смертельной инъекции
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района Липецкой области. Его подозревают в смерти пациентки после сделанной им инъекции, сообщили в региональном СУ СК России «Ленте.ру».
По версии следствия, вечером 10 октября мужчина, оказывавший медицинские услуги без соответствующей лицензии, ввёл обезболивающее 28‑летней женщине с неврологическим заболеванием. Пациентка скончалась.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Ему вменяют пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть.
Наказание по статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
