Россиянин стал фигурантом дела после смертельной инъекции

11 октября 2025, 15:37

«Лента.ру»: Липчанину грозит до 6 лет колонии за смертельный укол пациентке

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района Липецкой области. Его подозревают в смерти пациентки после сделанной им инъекции, сообщили в региональном СУ СК России «Ленте.ру».