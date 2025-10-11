Женщина в Сочи убила брата сожителя с особой жестокостью
В Сочи 45-летняя местная жительница обвиняется в убийстве брата своего сожителя с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По данным следствия, вечером 8 октября, когда сожителя не было дома, женщина и его брат распивали алкоголь. Между ними возникла ссора, а после того как мужчина уснул, обвиняемая нанесла ему удар ножом в область бедренной артерии.
Соседка, услышав крики, вызвала экстренные службы. Мужчина скончался на месте от обильной кровопотери и болевого шока.
Фигурантка признала свою вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств, назначены экспертизы, устанавливается мотив преступления.
