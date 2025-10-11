Женщина в Сочи убила брата сожителя с особой жестокостью

11 октября 2025, 15:36

В Сочи женщина признала вину после убийства брата сожителя ножом

Фото: Istock / Muhammad Gunawansyah

В Сочи 45-летняя местная жительница обвиняется в убийстве брата своего сожителя с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».